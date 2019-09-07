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Falcao'nun yüksek maaşı kriz çıkarmıştı! Kazan kaldıran iki yıldız için flaş karar

Galatasaray'da Falcao'nun yüksek maaşını öne süren Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için karar verildi.

Galatasaray’da Radamel Falcao'ya ödenecek paradan rahatsız olan Feghouli ile Belhanda, yönetimden sözleşmelerinde düzenlemeye gidilmesini istemişti.

Transfer döneminde bombaları patlatan Galatasaray'da yönetimin kapısını Kuzey Afrikalı yıldızları çaldı. Geçen sezonki şampiyonlukta 1 numaralı pay sahibi olan Sofiane Feghouli, ücretine 500 bin Euro zam istedi. Suudi Arabistan'dan talipleri olan Younes Belhanda da 2021'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını talep etti. 

Serbest kalma maddesi var
Sabah'ın haberine göre; Feghouli'nin zam beklentisi yönetim cephesinde karşılık bulmadı. Gomis'i satmak pahasına sözleşmesinde iyileştirmede bulunmayan Galatasaray, yılda 4.5 milyon Euro'ya yakın kazanan Feghouli'ye de zam yapmayacak. Cezayirli yıldızın sözleşmesinde Körfez ülkeleri için geçerli 4.250 milyon Euro'ya çıkış opsiyonu var.

Belhanda'nın durumu sezon sonu belli olacak
Yönetim, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Belhanda'nın durumuna ise sezon sonunda karar verecek. FFP yüzünden bonservis harcayabilmesi için satış yapmak zorunda olan Galatasaray'da Faslı 10 numara bu profile en uygun isim. Belhanda'nın Devler Ligi'ndeki performansı sonrasında yönetim cazip teklifler gelebileceğine inanıyor.

Yılda 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alan Feghouli, 20 maça ulaştığında 150 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde 200 bin Euro ve puan başına da 5 bin Euro kazanıyor.

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