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Cüneyt Özdemir Diyarbakır'daki eylemi görmezden gelen sol çevrelere isyan etti

Gazeteci Cüneyt Özdemir, terör örgütü PKK'nın çocuklarını dağa kaçırdığını iddia eden ailelerin, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasının önünde oturma eylemini görmezden gelen sol çevrelere tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK'nın çocuklarını dağa kaçırdığını iddia eden aileler, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasının önünde oturma eylemine devam ediyor. Acılı aileler ülkenin gündemine otururken, gazeteci Cüneyt Özdemir, sol çevrelerin iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

Korkmaz Karaca'dan Özdemir'e destek

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Özdemir'in bu videosunu kendi sayfasından alkışlayarak paylaştı.

"Sen sadece AK Parti'yi eleştir, sadece MHP'yi eleştir. Böyle saçmalık olduğu zaman görmezden gel" 

PKK'nın üstlendiği eylemlere bile ses çıkarmayan kesimlere isyan eden Özdemir, Twitter hesabından videolu açıklamasında şunları söyledi:

"Nasıl HDP'ye kayyum atanmasını haksızlıkları haber yapıyorsun, burada da anneler babalar, evlatlarının dağa çıkmasını istemiyorlar geri getirin diyorlar bunu HDP'den sorumlu tutuyorlar söyleyeceksiniz söyleyeceğiz tabi. Görmezden gelmek yok öyle yani.

Sen sadece AK Parti'yi eleştir, sadece MHP'yi eleştir. Böyle saçmalık olduğu zaman görmezden gel. Ne bunun adı. Biz enteliz danteliz. Böyle bir şey yok kardeşim. Takım tutar gibi kimse parti tutmaz. Desteklememli en azından. Bir hata varsa söylersin. "

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