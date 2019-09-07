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Juventus'la ipleri koparan Emre Can La Liga yolcusu

Juventus'ta Sarri tarafından büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Emre Can, Real Betis'e gidiyor.

Maurizio Sarri tarafından Devler Ligi kadrosuna alınmayan ve yaşanan olumsuz gelişmenin ardından takımdan ayrılmayı kafasına koyan Emre Can’ın Real Betis’le görüşme halinde olduğu belirtilirken, yıldız orta sahanın La Liga’ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon Dani Martin, Nebil Fekir, Alex Moreno, Emerson, Borja İglesias gibi yıldızları kadrosuna katan ve transfere yaklaşık 75 milyon Euro para harcayan Real Betis’in Emre’yi almak için tüm şartları seferber edeceği öğrenilirken, teknik direktör Rubi’nin de Alman futbolcuyu çok istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyen 25 yaşındaki orta saha 4 gol 1 asist yapmıştı.

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