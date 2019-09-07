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İSMEK kapatılacak mı? İBB’den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İSMEK’lerin kapatılacağı iddialarını yalanladı. Ongun “20 İSMEK binası depreme ve yangın riskine karşı yeni yerlerine taşınmaktadır. Eğitim ve kurslarda herhangi bir aksama olmayacaktır” dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan İSMEK’lerin kapanacağı iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Ongun iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğunu belirterek “ 20 İSMEK binası depreme ve yangın riskine karşı güvenli olmaması sebebiyle yeni yerlerine taşınmaktadır. Eğitim ve kurslarda herhangi bir aksama olmayacaktır” dedi.

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