ABD-Çin müzakereleri! Altın büyük değer kaybetti' Çeyrek altın ne kadar?

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında önemli bir gelişme yaşandı.

Çin tarafının başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile telefonda görüştü. Tarafların “13. Çin-ABD Ticaret ve Ekonomik Yüksek Düzeyli Müzakereleri” için anlaşmaya vardığı açıklandı.

Her iki tarafın da gelecek ay yapılacak müzakerede önemli ilerlemeler kaydedilmesi için istekli olduğu, çözüm içeren eylemlere geçilmesi için “ortak çaba” iradesini ortaya koyacağı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin karşılıklı sataşmalarını bir süreliğine bırakması gerektiğini, yoksa büyük zarara uğrayacaklarını söyledi. ABD ve Çin’in, ticaret savaşını durdurma girişimi “güvenli liman” altına olan talebi azalttı.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın 1.540 doların üzerinden, 1.510 dolar sınırına kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta 300 TL’ye yaklaşan gram altın da, dünkü işlemlerde 277 TL’ye düştü.

Çeyrek altın fiyatları ise 446,42 lira alış ve 456,54 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.