Memurlar dikkat! Devlete borcu olana bu ödemeler yok!
Milyonlarca memuru ilgilendiren Hakem Kurulu kararıyla bazı meslek gruplarına yeni sosyal ve mali haklar sağlandı. Tabiplere ek ödeme, sözleşmelilere artış geldi. Farklar da yatıyor.
Milyonlarca memuru ilgilendiren Hakem Kurulu kararıyla sosyal denge tazminatı, memura maaş farkı başta olmak üzere birçok meslek grubunun yüzünü güldüren düzenlemeler yapıldı. Karara göre, enflasyonun dönemler halinde belirlenen zam oranlarını aşması durumunda enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplara yatırılacak.
TÜİK personeline seyahat kartı
Tabiplerin ek ödemelerine 12 puan ilave edilecek, sözleşmelilere 5 yıllık nakil yasağı esnetilecek. TÜİK personeline seyahat kartı verilecek, avukatlara yol ücreti ödenecek. bazı belediyeler, il özel idareler ve bağlı kuruluşların personeline tavan miktarından daha fazla sosyal denge tazminatı ödenmeyecek.
Devlete borcu olana hak yok
Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücreti yüzde 4 artırıldı. Sözleşmeli sanatçılara saat 24.00'den sonra yaptırılan çalışmalar karşılığı 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti 5 katı tutarında ödenecek. Yüksek hızlı tren makinistlerine her ay 95 lira ilave ücret ödemesi yapılacak.
Öğretim yılına hazırlık ödeneği 210 tl
Kararla yemek yardımı, seyyar görev tazminatı, servis hizmeti gibi birçok kalemde artış oldu. Gelecek yıl öğretim yılına hazırlık ödeneği olarak bin 210 lira ödenecek. Sosyal denge tazminatının miktarı konusunda aynı kadro veya pozisyonda kamu görevlileri arasında farklı uygulamalara gidilecek, tavan ücret aşılamayacak.