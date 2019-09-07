HABER /  MAGAZİN

Kibariye'yi kızdıran Ali Küçükbalçık sorusu

Kibariye’ye “Bodrum’daki 3 milyon liralık evinizi eşinizin borçları yüzünden 1 milyon liraya sattığınız haberleri doğru mu” sorusuna tepki gösterdi.

Halil Sezai ve Kibariye, ilk kez aynı sahneyi paylaştı. İki isim, “Halkın Yıldızları” konserleri kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava’da müzikseverlerle buluştu.

Soruları da yanıtlayan iki şarkıcı, “İlk defa beraber sahne alıyoruz ama son olmayacak” dedi.

Kibariye, sürpriz projelerini de açıkladı: “Halil Sezai’nin o kadar leziz bir ses rengi var ki, ağlamamak mümkün değil. Oyunculuk da yapıyor. Oyunculuğa benim de merakım var. Rica ettim beraber bir tiyatroda oynayalım diye, kafamızda çok güzel şeyler var.”

''Benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın”
Kibariye’ye “Bodrum’daki 3 milyon liralık evinizi eşinizin borçları yüzünden 1 milyon liraya sattığınız haberleri doğru mu” diye soruldu. Kibariye, “Yok öyle bir şey. Benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın” diyerek röportajı noktaladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fehmi Koru Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri tek tek açıkladı
İSMEK kapatılacak mı? İBB’den açıklama geldi
Cüneyt Özdemir Diyarbakır'daki eylemi görmezden gelen sol çevrelere isyan etti
Falcao'nun yüksek maaşı kriz çıkarmıştı! Kazan kaldıran iki yıldız için flaş karar
Okullara 4G modeli! 24 saat denetlenecek
Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
ÖNCEKİ HABERLER
Juventus'la ipleri koparan Emre Can La Liga yolcusu
ABD-Çin müzakereleri! Altın büyük değer kaybetti' Çeyrek altın ne kadar?
Alibaba Çinli e-ticaret sitesi Koala’yı 2 milyar dolara alacak
Uğurcan Çakır İngilizleri mest etti! En az 20 milyon euro
İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görev tanımı
İBB araçlarını kiralayan şirketin sahibi Adem Altunsoy kimdir? Bir işadamının damadı
Yorumlar