İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görev tanımı

Futbol kariyerine nokta koyan Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görev tanımı belli olurken deneyimli isim sarı-lacivertli takımın geleceğini inşa edecek.

Fenerbahçe'de futbola veda eder etmez teknik heyete dahil olan Volkan Demirel, yeni görevinde oldukça fazla sorumluluk üstlenecek.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli efsanenin henüz gerekli belgeleri alamadığı için bu sezon kulübede oturmayacağı ancak hem Samandıra'da hem de dış görevlerde teknik heyetin yükünü hafifleteceği öğrenildi.

Futbolcularla birebir iletişim kuracak

Oyunculara mentörlük yapacak olan Volkan Demirel, ayrıca scout ekibi dışında takip edilen isimleri izleyecek. Deplasmanlarda da takımla beraber giderek futbolcularla birebir iletişim kuracak.

Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edecek

Volkan Demirel, gelecek yıllarda önce antrenör ardından teknik direktör veya spor yöneticisi olarak Fenerbahçe'de görev alacak. Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edecek.