Faizler cazip hale geldi Üniversitelilere ev sahibi oluyor

Faizlerin yüzde 1’in altına düşürülmesi öğrenci velilerini harekete geçirdi. Öğrencinin 4 yıl boyunca ödeyeceği toplam kira tutarını hesaplayan aileler, kiralamak yerine bazı şehirlerde ev satın almayı tercih etti.

Emlak danışmanları öğrencilerin en çok bin lira ile bin 500 liralık konutları kiralama eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu durumda 500 bin TL’ye kadar olan konut kredi faizi oranlarının kamu bankalarında aylık yüzde 0.99’a düşmesiyle birlikte öğrenciler için kiralama yerine satın alma ciddi bir alternatif haline geliyor. Biz de bu hafta bu konunun öğrenci ve velilerde yansımasının nasıl olduğunu sorduk. Masar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmad Ghassan Altınawı, hesabını iyi yapan velilerin çocuklarına ev kiralamak yerine ev satın aldığını söyledi.

4 yıllık kira 80 bin lira

Altınawı, “4 yıllık lisans eğitimi boyunca ödenen kira tutarı, 80 bin TL’yi buluyor. Oysa yüzde 0,99 faiz oranıyla, uzun vadelerle ödeme yaparak kira tutarında taksitlerle konut satın almak mümkün. Üniversite öğrencileri için ev kirası derdi sona erdi, ev satın alma dönemi başladı. Biz de öğrencilerin ağırlık kazandığı şehirlerden biri olan Düzce’de inşa ettiğimiz Masar Tower projesi aracılığıyla aileleri kira derdinden kurtararak, kolaylıkla ev sahibi yapmayı hedefledik” dedi.

172 bin liraya 1+1 alınabiliyor

Evin alım kararında en etkili unsur fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Altınawı, Düzce projesinde ev fiyatlarının 172 bin liradan başladığını söyledi. Proje, 13 kat, 2 blokta toplam 228 adet daire ve 16 ticari alandan oluşuyor. Her katta 19 dairenin bulunduğu sitede, 1+1 dairelerin metrekare aralıkları, 63 ile 67 metrekare aralığında değişiyor. 2+1 daireler ise 91 metrekare ölçüsünde.

Ankara'da da öğrenci ev alıyor

Çatkaya Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çatkaya da son dönemde Ankara’da emlak satışında hareketliliğin olduğuna dikkat çekti. Çatkaya, ağırlığı da üniversite için Ankara’ya gelen öğrenci velilerinin oluşturduğunu söyledi. Ankara’da kiralar üniversite bölgelerinde ağırlıklı olarak bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. 1+1 tipi ev fiyatları ise Ankara’da 150 bin liradan başlıyor.

Konut kaybettirmiyor

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, konut yatırımının uzun vadede kazandırdığını aktardı. Yazıcı. “Okumak için şehir değiştiren çocuğuna ev alan vatandaş, kiraya vereceği parayı ev alarak değerlendiriyor ve konutun değer artışını da hesaba katıyor" açıklamasında bulundu.