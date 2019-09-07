Ahmet Hakan: İstanbul'a kayyum Ekrem İmamoğlu'na olsa olsa kıyak olur

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasının ardından İstanbul ve Ankara'ya da kayyum tartışmaları başladı. Hürriyet yazarı Ahmet hakan bugünki köşesinde konuyu değerlendirdi.

'İstanbul’a kayyım: Aklından bile geçirme' başlıklı yazısında ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerine kayyum atanma ihtimalini değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun, kendi kendine kaldığı zamanlarda içinden "Ah keşke! Ah keşke! İstanbul’a kayyım atasalar da neşemizi, keyfimizi bulsak" sözlerini geçirdiğini iddia etti.

İmamoğlu'na yapılan en büyük kıyak

İstanbul'a kayyum atama fikrinin dahi Türk siyasi tarihinin en büyük 50 hatası içerisinde değerlendirileceğini söyleyen Ahmet Hakan yazısında "Bırakın İstanbul’a kayyım atamayı... Bunu akıldan geçirmek bile Ekrem İmamoğlu’na bu zamana kadar yapılan kıyakların en büyüğü olur. Başka hangi kıyakların yapıldığını bilmem söylememe gerek var mı?" ifadelerini kullandı.

Siyasi tarihin en büyük hatası

Hakan İstanbul’a kayyım atanmasının ise Türk siyasi hayatının yapılmış en büyük 10 hatasının ikincisi olacağını söyledi. "Birincisini herkes biliyor." dedi.

Hakan şöyle devam etti:

Ben bir iktidar yetkilisi olsam... Bana gelip de “Efendim, İstanbul’a kayyım atayacak mısınız?” falan diye bir soru sorulsa... Şu cevabı veririm: “Bu soruyu size Ekrem İmamoğlu mu sordurtuyor?”

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