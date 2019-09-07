HABER /  SPOR

ABD Açık tenis turnuvasında finalin adı belli oldu

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal ve Rus Daniil Medvedev finale yükseldi. 

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini yarı finalde karşılaştı. 

Kariyerinde ilk grand slam yarı finalini oynayan rakibini 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, grand slam turnuvalarında 27. kez finale çıktı. 

Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde ise 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, dünya klasmanının 78 numarası Bulgar Grigor Dimitirov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi. 

23 yaşındaki Medvedev, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi. 

Nadal ile Medvedev arasındaki final maçı yarın TSİ 23.00'te başlayacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Tuğçe Kazaz'dan bomba Canan Kaftancıoğlu tweeti
Kocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüştü! Kızını arayıp bakın ne demiş
Ekrem İmamoğlu'na HDP il binası önünde eylem yapan anneler soruldu! Net cevap verdi!
Ahmet Hakan: İstanbul'a kayyum Ekrem İmamoğlu'na olsa olsa kıyak olur
İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görev tanımı
Fehmi Koru Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri tek tek açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı! İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam alacak
Arsene Wenger'den Fatih Terim'e büyük övgü: Onun bebeği gibi
Zorunlu deprem sigortası tarifesi fiyatlarında değişiklik
FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı
Konut kredisi faizleri düştü fırsatçılar ev hayaline taş koydu
Susamam sözleri kimin Susamam şarkısını kimler söylüyor?
Yorumlar