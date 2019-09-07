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Arsene Wenger'den Fatih Terim'e büyük övgü: Onun bebeği gibi

Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, Fatih Terim'in tutkulu ve özel bir isim olduğunu ifade ederken "Galatasaray deyim yerindeyse onun bebeği gibi. Takımdan ayrılıyor, geri geliyor ama her zaman şampiyonlukları elde etmeyi başarıyor." dedi.

Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, beIN Sports'a verdiği röportajda Fatih Terim, Daniel Sturridge, Adil Rami ve Elneny gibi isimlerden bahsetti.

"Galatasaray onun bebeği gibi''
Fatih Terim'in tutkulu ve özel bir isim olduğunu söyleyen Arsene Wenger, "Galatasaray deyim yerindeyse onun bebeği gibi. Takımdan ayrılıyor, geri geliyor ama her zaman şampiyonlukları elde etmeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

''Brugge ile savaşmak zorundalar''
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını da değerlendiren Wenger, "Şampiyonlar Ligi'nde bu derece zorlu bir grupta yer almak onlar için handikap. Bence Avrupa Ligi'ne devam edebilmek için Brugge ile savaşmak zorundalar." diye konuştu.

''Daha iyi bir kariyer edinmesini umardım''
Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge ile ilgili de konuşan Wenger, "Onu her zaman fantastik yeteneğe sahip bir oyuncu olarak gördüm. Kariyerini kötü sürdürdüğü zamanlar oldu. Bu zamana kadar geçen süreçte daha iyi bir kariyer edinmesini umardım." dedi. 

''Modern ve cömert bir futbolcu''
Beşiktaş'ın yeni transferi Elneny'yi de modern ve cömert bir futbolcu olarak tanımlayan Wenger, "İyi bir tekniği var, saha içinde hareketli ve aktif. Güçlü bir oyuncu olması takıma emniyet katıyor. Sürati ve teknik becerisiyle topun kaleye doğru yönelmesine yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

''Çok özel bir kuvveti var''
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Rami'nin de gelmeden önce son zamanlarda Marsilya'dan dışlanmış gibi göründüğünü söyleyen Wenger, "Bana kalırsa Rami'nin Marsilya ile bazı sorunları vardı. Çok özel bir kuvveti var. Kendisini iyi bir karizmatik, iyi bir takım oyuncusu ve zihinsel güce sahip oyuncu olarak görüyorum." dedi.

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