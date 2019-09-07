Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi’ne gidiyor

2010-11 sezonuna ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurudan olumlu sonuç alamayan Trabzonspor, verilen kararların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 15 Eylül’e kadar İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurmayı planlıyor.

Trabzonspor yönetimi, 2010-11 sezonuna ilişkin hak talepleri doğrultusunda sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi’ne FIFA, UEFA ve CAS’ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla başvuruda bulunacak.

Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, 27 Eylül’e kadar başvuru için süreleri olduğunu belirterek, “Maalesef FIFA, UEFA ve CAS’la yapılan duruşmalarda önümüzü kapattılar. FIFA, UEFA ve CAS’ta alınan kararların tamamen hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda şimdi İsviçre Federal Mahkemesi’nde hakkımızı arayacağız. Bu konuda yurtdışındaki avukatlarımızla da görüştük. Başvuru için 27 Eylül’e kadar zamanımız var ancak 15 Eylül’e kadar bu başvuruyu yapmayı planlıyoruz. Fenerbahçe’nin UEFA ve CAS’ta şike yaptığı tescillidir. Hakkımız olanı maalesef hukuksuz yollar nedeniyle elde edemiyoruz. Biz de alınan bu kararların hukuksuz olduğunu tescillemek için İsviçre Federal Mahkemesi’ne gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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