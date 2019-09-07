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Fatih'te ahşap bina alev alev yandı

Fatih'te metruk ahşap bina alev alev yandı. Kısmen çökmelerin yaşandığı bina tamamen kül olurken, itfaiye ve polis ekipleri binanın çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Fatih'te Şehsuvarbey Mahallesi Şair Sermet Sokak'ta bulunan ahşap binada 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman yabancı uyruklu şahısların kaldığı metruk bina bir anda alev alev yandı.

Yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alev alev yanan binada kısmen çökmeler yaşandı. Çevredeki apartmanlarda oturan ve dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. 

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de binanın çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla tamamen söndürülürken, ahşap bina tamamen küle döndü. Ekiplerin çökme riskine karşı olay yerindeki önlemleri sürüyor. 

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