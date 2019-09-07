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AK Partili Altınordu Belediyesi meclisi CHP'nin teklif ettiği 'T.C' ibaresi önerisini kabul etti

Ordu'nun AK Partili Altınordu Belediyesi, CHP’li meclis üyelerinin teklifinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından belediyenin tabela ve kurumsal kimliğinin önüne 'T.C.' ibaresinin eklenmesi kararı aldı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Cumhuriyet, ortak aklın iradesi ve ifadesidir" dedi. CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, oy birliği ile alınan kararın geç ama güzel bir karar olduğunu söyledi. Oy birliği ile alınan karar meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Altınordu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Aşkın Tören Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Geçen ay CHP’li meclis üyelerinin gündeme getirdiği belediyenin tabelalarına ve kurumsal kimliğinin önüne T.C. ibaresinin getirilmesi teklifi görüşüldü.

“Cumhuriyetimizin payidar kalacağına ikrar ediyoruz''

Toplantıda konuşan AK Partili Belediye Başkanı Aşkın Tören, hep birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesini hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Güçlü ülkenin yolu güçlü şehirlerden geçer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘ilelebet payidar kalacaktır' dediği Cumhuriyetimizin daha güçlü adımlar atmasının yolu da budur. Biz Cumhuriyetimizin payidar kalacağına ikrar ediyoruz. İkrarımız, güçlü şehirlerden geçiyor” dedi.

'Geleceğe attığı çelikten çapa olsun'

“Bugün birlikte kararını alacağımız Belediyemizin kurumsal kimliğine ‘Türkiye Cumhuriyeti' ibaresinin eklenmesi ile birlikte geleceğe ilişkin güçlü bir irade olacaktır” diyen başkan Tören “Millet iradesinin tam tecellisi birlikte yönetim ilkesinin ifadesidir. Bu bizim birlik ilkemiz, birlik harcımız, birlik irademiz olsun. Bu bizim, geçmişin birikimiyle şekillenmiş güçlü irademizin geleceğe attığı çelikten çapa olsun” ifadelerini kullandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören.


Başkan ayakta alkışlandı

Konuşmanın ardından yapılan oylamada oy birliğiyle Belediyenin kurumsal kimliği önüne T.C. ibaresi eklenmesine karar verildi. Alınan karar ve Başkan Tören meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Teklifin CHP'li meclis üyeleri tarafından verildiğini belirten CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, “Bizim üyelerimiz geçen ay önerge verdi. Onlarda sahiplendiler. Oy birliği ile bu karar alındı. Tabelada değişecek. Ama ekonomik sıkıntıdan dolayı hemen değiştiremezler. Her şeye rağmen geç kalınmış ama güzel bir karar” dedi.

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