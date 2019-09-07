Ali Koç: 29. Şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Eylül 2019 sayısında ''Şampiyonluk sinerjisini her geçen gün daha da güçlendiriyor ve 29. Şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor.'' ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarından Fenerbahçe Dergisi'nin Eylül 2019 sayısında yazdı.

Ali Koç'un Fenerbahçe Dergisi'ndeki başyazısı şöyle:

"Geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir sezona başlangıç yaptık. Futbol A takımımız hocamız Ersun Yanal liderliğinde Spor Toto Süper Lig’deki ilk üç hafta maçlarında çok iyi mücadele ederek sahadan iki galibiyet ve bir beraberlik ile ayrıldı. Trabzonspor mücadelesinde sayısız pozisyondan yararlanamadık, galibiyeti kaçırdık, ancak ortaya koyduğumuz futbol hepimizi mutlu etti. Yoluna emin adımlarla yürüyen takımımız camiamızın desteği ile sahip olduğu şampiyonluk sinerjisini her geçen gün daha da güçlendiriyor ve 29. Şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarımızı da içerisinde bulunduğumuz finansal durumu ve çeşitli kısıtlamaları göz önünde bulundurarak büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken hocamız Ersun Yanal ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile çok sıkı bir koordinasyon içerisinde çalıştık.

Bu konuda zaman zaman medya organlarında çıkarılan maksatlı haberlerin, çalışma motivasyonumuza zarar vermesine izin vermedik. Bu sezon hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmamızı sağlayacak uzun yolculuk yönetim, teknik heyet, sporcu ve taraftarlarımızın birlik ve beraberlik ile kenetlenmesiyle ancak mümkün olacaktır.

Camiamızdan da en önemli ricam, sosyal medya başta olmak üzere medya organlarında da kendilerini kanaat önderi ya da sosyal medya fenomeni olarak lanse eden ancak asli görevleri manipülatif söylemlerle yönetimimiz üzerinde baskı unsuru oluşturma çabasında olan kişilere karşı dikkatli ve uyanık olmalarıdır.