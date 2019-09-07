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Uğurcan Çakır İngilizleri mest etti! En az 20 milyon euro

Trabzonspor altyapısının son harikası için Liverpool en istekli kulüp. İngiliz ekibinin scoutlarının, Uğurcan’ı milli maçlarda da izleyeceği belirtildi

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır takip eden İngiliz devi Liverpool, oyuncunun bordo-mavili forma altındaki maçlarından sonra milli takımdaki performansını da yakından mercek altına alacak.

Liverpool yakın takipte
Uğurcan'ın yakaladığı çıkışı takip eden Liverpool scout ekibinin devre arasına kadar 23 yaşındaki oyuncunun performansı hakkında raporlar hazırlayacağı ardından da ara transferde bordo-mavili kulübe futbolcuyla ilgili resmi bir teklif yapılabileceği belirtildi.

En az 20 milyon euro
Yönetimin Uğurcan Çakır için resmi teklif gelmesi durumunda kapıyı en az 20 milyon Euro'dan açmayı planladığı da ifade edildi.

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