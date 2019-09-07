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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama bir de Erdoğan'a çağrısı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurtuluş Günü Programı vesilesiyle gittiği Aydın'da halka hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Yenikapı'da sergilenen araçlar vardı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Bizim inancımızda israf haramdır, eğer birilerini zengin etmek için vatandaşın ödediği vergiyi alıp bir çıkar grubuna aktarırsanız orada sorun var demektir.

Gazetelerde gördünüz fotoğrafları. Binlerce aracın yığıldığı bir alanı düşünün. Bizim inancımızda israf haramdır. Vatandaşın parasını bir grup çıkarına aktarırsanız o zaman sorun var demektir. Bunlarla mücadele ediyoruz.

Referandum çağrısı

"Bir siyasi patinin genel başkanı cumhurbaşkanı olamaz. Bir cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir kişi parlamentoda namusu ve şerefi üzerine ant içiyor. 600 milletvekilinin gözü önünde bu yemin ediliyor. Ama bugün gördüğümüz tablo başka. Tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Bunun için gerekiyorsa Anayasa'nın değişmesi lazım. Gelin referandum yapalım."

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