Abdullah Avcı'dan Sevilla itirafı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Sevilla sizi izledi, neden olmadı?' sorusunu "Beşiktaş duygusu ağır bastı" yanıtını verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla buluştuğu kahvaltı organizasyonunda açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Burak Yılmaz sahada koşulara başladı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Sahalara döndüğünde belki de çok gol kaçıracak ancak gol atmak bir sanattır. Burak'ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan bir oyuncu. Vücut bir noktadan sonra 'beni bırak' diyebiliyor" ifadelerini kullandı.

''Hem aşk, hem de çatışma var''

Ricardo Quaresma'nın ayrılığına da değinen Avcı, "Quaresma'nın durumunun benimle alakası yok. Kulüp ile aralarında hem aşk, hem de çatışma var." dedi.

''Talepte bulunmadım''

Başakşehir'den istediği oyuncular olup olmadığı konusuna da değinen Avcı, "Başakşehir'den hiçbir oyuncunun transfer edilmesi için talepte bulunmadım." diye konuştu.

"Beşiktaş duygusu ağır bastı"

Kendisine sorulan 'Sevilla sizi izledi, neden olmadı?' sorusunu da yanıtlayan Abdullah Avcı, "Beşiktaş duygusu ağır bastı" ifadelerini kullandı.