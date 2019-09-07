Başkan Fatma Şahin: Güvenli bölgeye 1 milyon Suriyeli döner

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'de güvenli bölgenin kurulması halinde 1 milyon Suriyelinin ülkesine döneceğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CNN Türk'te Hakan Çelik'in "Hafta Sonu" programına konuk oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı büyük bir dönüşüm olduğunu belirten Şahin, bu operasyonla birlikte 100 bin Suriyeli'nin ülkelerine döndüğünü hatırlattı.

Barış koridorunun sağlanması halinde 1 milyon Suriyelilenin döneceğini aktaran Şahin şunları söyledi:

Onlar da dönmek istiyor

"Biz onlarla konuşuyoruz. Diyorlarlar ki 'başkanım. Bülbülü altın kafese koymuş. Vatanım da vatanım demiş'. Hepimizin evladı var. Kimyasal bombaların altından kaçarak geldiler. Hayat normalleştiği sağlandığı zaman bir an önce onlar da dönmek istiyor. Biz de o ortamı sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu sağlandığı zaman 1 milyon kişinin hızla döneceğini düşünüyorum."

Şahin, Anadolu'nun turizm açısından büyük bir potansiyel taşıdığını ve keşfedilmeyi beklediğini dile getirdi. Sadece hayvanat bahçesinin ziyaret edilme sayısının yıllık 4 milyon olduğunu belirten Şahin, hedeflerinin 2-3 katına çıkabilmek olduğunu söyledi.

"Dünyanın en büyük 3. hayvanat bahçesine sahibiz"

Gaziantep'in, Avrupa'nın en büyük 2. dünyada ise en büyük 3. hayvanat bahçesine sahip olduğunu dile getiren Şahin, Hayvanat bahçesinde türler için doğal yaşam alanları olduğunu belirtti. Ayrıca yaklaşık 70 türün bir arada yaşadığı bir safari parkı da hayvanat bahçesine eklediklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı doğal önceki yıllarda gelen ziyaretçiler için bile bir çok yeniliğin olduğunu dile getirdi.