HABER /  YEREL

Konya'nın Çumra ilçesinde arılar tarım işçilerine saldırdı: 19 yaralı

KONYA'nın Çumra ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 19 tarım işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Küçükköy'de meydana geldi. Şanlıurfa'dan ilçeye gelen mevsimlik işçilere arılar saldırdı. Arıların sokması sonucu 19 işçi rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerine de saldırdılar

Sağlık ekipleri, arıların kendilerine de saldırması nedeniyle işçilere müdahale edemedi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldı. 8 işçi ambulanslarla, 11 işçi ise özel araçlarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Yenikapı açıklaması
Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama bir de Erdoğan'a çağrısı var
Uğurcan Çakır İngilizleri mest etti! En az 20 milyon euro
Tuğçe Kazaz'dan bomba Canan Kaftancıoğlu tweeti
Kocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüştü! Kızını arayıp bakın ne demiş
ÖNCEKİ HABERLER
Başkan Fatma Şahin: Güvenli bölgeye 1 milyon Suriyeli döner
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin seyahat uyarısına tepki
Ali Koç: 29. Şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor
Polis ve Jandarma'dan kaçak içki üretenlere geçit yok! 129 tutuklama!
Abdullah Avcı'dan Sevilla itirafı
Yenikapı'da sergilenen lüks aracı kullandığı belirtilen Hüseyin Aksu'dan yanıt
Yorumlar