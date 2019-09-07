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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu 29 Ekim'de açılacak

ESKİŞEHİR Odunpazarı Modern Müze'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir. Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Kendi tarihine, kültürüne, sanatına sahip çıkamayan bir ülkenin ve toplumun bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır.

- Ülkemizdeki evlatlarımızın eğitime erişebilmesi için yeni derslikler inşa ettik ve içlerini donattık. 

- 632 bin yeni öğretmeni göreve başlattık. 

- Kültür ve sanat alanında ülkemizin hak ettiği yere gelmesini sağlamanın mücadelesi içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde, ülkemizdeki en büyük kütüphaneyi inşa ettik. 29 Ekim'de bu kütüphaneyi resmen açmayı planlıyoruz. 

- İstanbul'da Rami Kışlası'nı kütüphaneye çeviriyoruz. 

- Medeniyet demek kültür ve sanatı da yeniden ve yeniden inşa etmektir. Bu topraklarda üretilmiş her türlü sanat eseriyle, topluma rengini vermiş tüm güzelliklerle iftihar edeceğiz. Ama daha önemlisi, biz bunların üzerine ne koyduğumuza da bakacağız. 

- Geçmişimize doğru dürüst sahip çıkamıyorsak şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekir. 

- Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz. 

- Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir

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