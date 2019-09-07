Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ten hendek çıkışı! Doğru değildi

19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Ahmet Türk, 2015 yılında toplamda 793 asker ve polisimizin şehit olduğu hendek olaylarının yanlış olduğunu söyledi.

'Öz yönetim' safsatası ile hareket ederek terör örgütü PKK'nın hendek kazıp barikat kurduğu 2015 yılında, örgütün siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelerin, teröristlere alenen destek vermesi akıllardaki yerini koruyor.

Meskun mahal operasyonlarında 793 asker ve polisimizin şehit olduğu ve birçok masum sivil vatandaşımızın tuzaklanmış EYP'ler nedeniyle hayatını kaybetttiği olayların ardından HDP'li birçok belediyeye kayyum atandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından terörizme verdiği destekten ötürü bir kez daha görevden alındı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, o dönemde hendeklerin kazılmasının yanlış olduğunu söyledi.

'Hendekler doğru değildi'

HDP'li Türk, "Hendekler olayının içinde biri değilim. İlk günden de bunun doğru olmadığını, belki ilk defa Kürt siyaset içinde dile getiren bir insanım. Büyük tahribatlar meydana geldi. O tahribatların sürece önemli etkisi olmuştur. Siyasetin bu kadar acımasızca yürütülmesinde etkili olmuştur." ifadelerini kullandı.