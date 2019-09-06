Şanışer'in 'Susamam' şarkısına ünlü isimlerden destek! Milyonlarca kez izlendi
Şanışer'in sosyal medyayı sallayan 'Susamam' şarkısına ünlü isimlerden de destek geldi.
Asıl adı Sarp Palaur olan Şanışer'ın toplumsal konuları ele aldığı yeni şarkısı 'Susamam' YouTube'da trend listesine girmekle kalmadı sosyal medyayı da salladı. 17 kişi ile ortak bir çalışma ortaya koyan Şanışer'in yeni şarkısı, YouTube izlenmelerinde 24 saat dolmadan 1 milyonu aştı.
Şarkısını sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiren Şanışer, toplumsal sorunları ele aldı. Şanışer'in yeni şarkısı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve binlerce kullanıcı ve ünlü isimler şarkıya övgü yağdırdı.
14 dakika 54 saniye süren şarkıda müzisyenler sırasıyla, doğa, kuraklık, hukuk, adalet, Türkiye, İstanbul, eğitim, sorgulamak, kadın hakları, hayvan hakları, gurbet, intihar, faşizm, sokak, trafik başlıklarıyla ayrılan bölümlerde eleştirilerini seslendiriyorlar.
Şanışer'e şarkısında Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle adlı sanatçılar eşlik etti.