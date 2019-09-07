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Kosova'nın Çekya'yı yendiği maçta Vedat Muriç yine gol attı

Kosova, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4. maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Kosova'nın ilk golünü Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç kaydetti.

2020 Elemeleri A Grubu 4. maçında Kosova, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, 20. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Kosova'nın diğer golü 66. dakikada Mergim Vojvoda'dan geldi.

Kosova puanını 8'e çıkardı

Çekya'nın tek golü ise 16. dakikada Patrick Schick'ten geldi. Bu sonuçla Kosova puanını 8'e çıkardı. Çekya ise 6 puanda kaldı.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta 2 gol attı.

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