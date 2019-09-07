Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de yaptığı açıklamada faizlerle ilgili değerlendirmede bulunarak, perşembe günü gerçekleşecek toplantı sonrası faizlerin tekrar düşeceğine inandığını söyledi.

Diyarbakır'da anaların evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele verdiğini belirten Erdoğan, ''Bir zamanlar Cumartesi Anneleri vardı. Oraya giden sanatçılardan şimdi en ufak bir ses çıkıyor mu? İşte bu ikiyüzlüler evlatları peşindeki anaları yalnız bırakıyor'' diyerek sitem etti. Türkiye'de yaşayan mülteciler konusuna da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye 4 milyon mültecinin yükünü nasıl kaldıracak sorusunu yöneltti ve ''Oldu oldu, olmadı kusura bakmasınlar, kapıları açmaktan başka çare kalmayacak'' şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatında bir konuşma yaptı. İşte o konuşmadan öne çıkan detaylar;

''Şimdi bize düşen son zamanlarda önümüzde çıkarılan engelleri aşmak ve başarı çıtamızı yukarıya çekmektir. Bir süredir İstanbul başta olmak üzere işten çıkarılan işçilerin feryatlarını duyuyorum. Biz bu şekilde işten çıkartmalar yapsak gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışacaklar şu anda sessiz. Biz hiç böyle bir şey yaptık mı?''

İkiyüzlüler evlatları peşindeki anaları yalnız bırakıyor

Diyarbakır'da ise analar destansı bir mücadele veriyor. İnsan hakları diye ortalığı ayağa kaldıranlar en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Bir zamanlar Cumartesi Anneleri vardı. Oraya giden sanatçılardan şimdi en ufak bir ses çıkıyor mu? İşte bu ikiyüzlüler evlatları peşindeki anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz.

Şov yapmaktan başka bir işe yaramayan muhalefet belediyelerinin seçim sonuçlarını milletimize fatura etmesine izin vermeyiz. Bir yerde hizmet aksamışsa, hastalara destek verilmemişse, işçiler işten çıkarılmışsa onlara biz destek vereceğiz.

Faiz düştükçe enflasyon da düşecek?

Türkiye'nin önünde güvenlikten ekonomiye acil mesafe alması gereken kritik konular var. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bunları aşacağız. Faizler düşüyor mu? Düşüyor. Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplanıyor. Faizlerin düşeceğine inanıyorum. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir. Göreceksiniz Cumhurbaşkanımız demişti diyeceksiniz.

"Kusura bakmasınlar biz kapıları açarız"

Fırat'ın doğusunu Trump ile yeniden görüşeceğiz. Birkaç haftaya çözüm yoluna koyacağız. Uygulama ile konuştuklarımız birbirini tutmalı. Eğer kalkıp YPG'ye eğitim veriliyorsa bizim bunu hazmetmemiz mümkün değildir. Bunlar kiminle savaşacak? Türkiye ile! Biz buna göz yumar mıyım?

İdlib'den kaynaklanan şu an bir göç sorunu var. Biz Avrupa'ya açıkça söyledik. Bu yükü paylaşacaksınız. Paylaşmazsanız kapıları açarız, dedik. Türkiye 4 milyon mültecinin yükünü nasıl kaldıracak. Oldu oldu, olmadı kusura bakmasınlar, kapıları açmaktan başka çare kalmayacak. Hep biz mi düşüneceğiz. Başka çare yok.