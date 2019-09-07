Feghouli, maaşına zam istediği iddialarını yalanladı

Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, maaşına zam istediğine dair iddiaları yalanladı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, zam istediği iddialarını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.Cezayirli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Hakkımda çıkan, 'Maaşına 500 bin avro zam istedi' haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir. Ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz."