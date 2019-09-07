Milliler Andorra'yı tek golle geçti

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

5 yıl sonra yeniden İstanbul'da bir resmi maça çıkan A Milli Takım, ilk kez oynadığı Vodafone Park'ta hasreti galibiyetle tamamladı.

Şenol Güneş kadrosunda 6 değişiklik

A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 6 değişiklik yaptı. Milli takımın grupta son oynadığı İzlanda mücadelesine ilk 11'de başlayan Hasan Ali Kaldırım, Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Andorra maçında ilk 11'de Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın ve Cenk Tosun'u tercih etti.

2. dakikada Umut Meraş, sol kanatta çizgiye yakın bir noktadan ortasını açtı. Yusuf Yazıcı'nın altıpasın dışında çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gomes, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere tokatladı.

23. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Güven Yalçın, ceza sahası dışı sol çaprazdan kale alanına ortaladı. Mehmet Zeki'nin uygun durumda arka direkte sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Gomes, topu 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Türkiye bir kez daha tehlikeli geldi. Emre Belözoğlu, ceza sahası önünde pasını sağ kanattaki Mehmet Zeki'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı ortada, ön direkte Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

40. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü. Pozisyonu takip eden İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top kornere çıktı.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan milliler, 49. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Çağlar Söyüncü'nün aşırtma şutunda Andorra savunması topu çizgiden çıkardı. Baskılı oyununu maçın sonuna kadar sürdüren A Milli Takımımız, 88. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle kilidi açtı. Kalan bölümde skor üstünlüğünü korumayı başaran A Milli Takımımız, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.