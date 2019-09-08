HABER /  SPOR

Fransa'da milli marş skandalı yaşandı

EURO 2020 elemelerinde Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan maçta kriz üstüne kriz yaşandı.

Fransa-Arnavutluk maçı öncesi skandal bir olay yaşandı. Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine önce Andorra, sonra da Ermenistan milli marşını çaldı. Kendi marşları çalmadan maça başlamayacaklarını belirten Arnavutlar, 7 dakikalık bir gecikmenin ardından marşlarının çalınmasıyla maça başladı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa Arnavutluk'u ağırladı. Paris'teki Stade de France'ta oynanan maçın öncesinde önce Fransa Milli Marşı okundu, daha sonra ise sıra Arnavutluk milli marşına geldi.

3. denemede doğru marş okundu

Ancak Arnavutluk marşı yerine önce Andorra marşı çalındı. Daha sonra hatanın düzeltilmesi beklenirken Ermenistan marşı çalındı. Kendi marşları çalmadan maça başlamayacaklarını belirten Arnavutlar, ufak bir gecikmenin ardından marşlarının okunmasıyla maça başladı. Karşılaşma, 4-1 Fransa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına uyarında bulundu
Kredi kartı kullananlar dikkat! "Temassız hırsızlık" dönemi
Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi
Susamam'da yer alan rapçi Mirac'tan yeni 'HDP' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de önemli açıklamalar
Milliler Andorra'yı tek golle geçti
ÖNCEKİ HABERLER
ABD-Türkiye devriyesi öncesi PKK/PYD tünelleri yıkıyor!
Feghouli, maaşına zam istediği iddialarını yalanladı
Kosova'nın Çekya'yı yendiği maçta Vedat Muriç yine gol attı
FETÖ'cü polis, Ali Koç'u tehdit etti
Emre Belözoğlu milli formayla 100. maçına çıktı
Susamam sözleri! Sanışer'in Susamam Rap şarkısının sözlerinin tamamı
Yorumlar