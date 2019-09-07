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Kredi kartı kullananlar dikkat! "Temassız hırsızlık" dönemi

Yanımızda artık nakit para taşımıyoruz. Kredi kartlarını banka kartlarını en ufak alışverişlerimizde dahi kullanıyoruz. Hırsızlar ise gelişen teknolojiyi kendi emellerine alet etmek için, akıl almadık yöntemlere başvuruyorlar.

Artık neredeyse tüm harcamalarımızı kartlardan yapıyoruz. Nakit paranın hayatımızdaki yeri kayboluyor. Hırsızlarsa bu durumu fırsata çevirmiş durumda. Temassız kartlar için koruma ekipmanları üreten bir firma, kart verilerini ele geçirmenin ne kadar kolay olduğunu göstermek için deney yaptı.

Cnntürk'te yer alan habere göre İngiltere'de bir alışveriş merkezinde yapılan gösteride alışveriş yapan insanların çantalarına ve ceplerine tarayıcı cihazı tutarak onların haberi dahi olmadan kart bilgilerini ele geçirdiler.

Ekip daha sonra elde ettikleri bilgileri bir online alışveriş sitesinden telefon almak için kullandı. Her ne kadar daha sonra kişilere paraları iade edilse de olayın ne kadar rahat gerçekleştirildiği dikkat çekti.

Uzmanlar, bu tarz hırsızlıklardan kaçınmak için, kartların nerede olduğundan daima haberdar olunmasını sinyal kesici cüzdan ya da kartların kullanılmasını ve hesap işlemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor.

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