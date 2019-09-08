Türkiye ile ABD askerleri ilk ortak kara devriyesine başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'de Fırat'ın doğusunda icra edilecek ilk müşterek kara devriye faaliyeti başladı.

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat’ın Doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi başladı. Devriye gerçekleştirecek askeri konvoy Akçakale ilçesinden sınır hattına hareket etti.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.

ABD ile Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek zırhlı araçlar Akçakale ilçesinden Suriye'nin kuzeyine giriş yapacakları sınır hattına hareket etti. Konvoyda zırhlı araçların yanı sıra sinyal kesici, zırhlı araç çekicisi ve ambulans da bulunuyor.

TSK 4,5 yıl sonra Fırat'ın doğusunda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya ziyareti sırasında 2'nci Ordu Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, Türk ve ABD'li askerlerin Fırat'ın doğusunda ortak kara devriyesinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurmuştu. Mehmetçik böylece Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrası Fırat'ın doğusuna 4,5 yıl aradan sonra ikinci kez ayak basmış olacak.

Güvenli bölge için kritik gün

Bugünkü devriye Akçakale'deki Müşterek Harekât Merkezi'nden koordine edilecek. Türk ve ABD askerlerinin ortak olarak gerçekleştireceği devriyenin; nereden başlayacağı, sınırın hangi bölgelerini kapsayacağı, derinliği ve uzunluğunun ne kadar olacağı, ağır silahların nasıl toplanacağı, mevzilerin nasıl tahrip edileceği, devriye üslerinin kurma aşamasının nasıl gerçekleşeceği gibi birçok kritik noktanın netleşmesi bekleniyor.