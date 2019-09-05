Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması sonrası YPG'li teröristler harekete geçti
SURİYE'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde YPG'li teröristlerin iş makineleriyle hendek ve tünel kazmaya başlaması dikkat çekti. Resulayn, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız." açıklaması sonrası YPG'liler harekete geçti.
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"İş makineleriyle hendek kazıyorlar"
TSK'nın Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Resulayn ilçe merkezinde YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor.
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Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü.
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Sivilleri silahlandırıyor
Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.
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