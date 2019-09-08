Meteoroloji uyardı! İstanbul'un 2 ilçesi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerine dikkat

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı belirtildi.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Erzurum ve Kars'ta 8, Ağrı'da 12, Tunceli'de 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 30, Iğdır ve Erzincan 'da 25, Ağrı'da 23, Erzurum'da 21, Kars'ta 19 ve Ardahan'da 18 derece olacak.