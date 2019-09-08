HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji uyardı! İstanbul'un 2 ilçesi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerine dikkat

Anadolu Ajansı

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı belirtildi.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Erzurum ve Kars'ta 8, Ağrı'da 12, Tunceli'de 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 30, Iğdır ve Erzincan 'da 25, Ağrı'da 23, Erzurum'da 21, Kars'ta 19 ve Ardahan'da 18 derece olacak.

İlgili Haberler
Yerli turistler dönünce Marmaris sahilleri yabancılara kaldı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da 30 milyon yıllık Kocain Mağarası'nda ezan okundu... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Beşir Atalay için dikkat çeken sözler: Benden randevu istiyor gelmiş 70 yaşına
Suriye'de sıcak gelişme! Türkiye ve ABD kara birliklerinden ortak devriye
AK Partili Kurtulmuş'tan HDP'ye çağrı: Gelin aranıza aşılmaz duvarlar kurun
Gayrimenkuldeki 5,3 milyon işlemden kasaya 4,5 milyar girdi
Avrupa Birliği'nden Canan Kaftancıoğlu tepkisi
Donald Trump'tan açıklama! Barış görüşmelerini durdurdum!
ÖNCEKİ HABERLER
2022 maaşları eylül ayı ödemesi ne zaman yapılır?
Çorum'da feci kaza! Takla atan otomobilden feci görüntü
2019 anasınıfı öğrenci ihtiyaç listesi neler lazım tam liste
A Milli Basketbol Takımı yarın olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor...
2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor
AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2019 AÖL ders ekleme
Yorumlar