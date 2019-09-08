İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanacak mı Süleyman Soylu'dan bomba açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanacak mı sorusuna canlı yayında yanıt verdi. Soylu " İstanbul'a kayyum atanabilmesi için terörle ilişkili bir durumun olması gerekir. İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması söz konusu değildir'' dedi.

Bakan Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında son dakika açıklamalar yaptı. Soylu kamuoyunun merak ettiği sorulara canlı yayında yanıt verdi. Bakan Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı ''seni pejmürde ederiz'' açıklaması kimi çevreler tarafından ''İstanbul'a da kayyum atanacak'' şeklinde yorumlanmıştı. Süleyman Soylu bu tartışmalara son noktayı koydu ve bu durumun terörle alakalı bir durum olduğunu, İstanbul ve Ankara için bir kayyum atamasının söz konusu olmadığını belirtti. İşte Bakan Soylu'nun o açıklamaları:

Bir belediye başkanı Türkiye'yi yönetmez ya da büyük büyük laflar ederek ortalarda dolaşmaz

İstanbul, bir karar verdi. Bir belediye başkanı seçildi. Bu hem demokratik hem hukuki bir karardır. Belediye kendi işini yapar, halkta o zaman takdir eder. Bir belediye başkanı Türkiye'yi yönetmez ya da büyük büyük laflar ederek ortalarda dolaşmaz. Politika yapmak isteyebilirsiniz ama önce işinizi yapın. Diyarbakır'da, Mardin'de ve Van'da görevden alınan belediye başkanlarına 16 milyonun selamını getirdim.

İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?

Ben de bir İstanbul seçmeniyim, kimseye selam falan göndermedim. Caddeye terörist ismi verene selam göndermem. Bir yanlış yapılırsa bakan olarak bunu uyarırım. Bu terörle alakalı bir durumdur. Ne İstanbul için ne Ankara için böyle bir durum söz konusu değil.

Belediyelere atanan kayyumlar

Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyım başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. Yasalarda bu kanun net bir şekilde belirtilmiştir. Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun. Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez.

CHP'li kardeşlerime sesleniyorum! Bunu hazmedebiliyor musunuz?

Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanı; terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Teröristlere ilaç sağlayacaksın, onları tedavi edeceksin. Personel kimlik kartlarından ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez çıkartacaksın. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum; bunu hazmedebiliyor musunuz. Ben hazmedemiyorum. Bunlar olduğunda gereken yapılır.

Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanının 8 tane soruşturması var

Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanının 8 tane soruşturması var. Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılmazdı.Kayyımlar atandıktan sonra bu bölgelerde yapılan çalışmaları görüyoruz. Tunceli'de tekstilde çalışacak adam bulunamıyor. Ağrı'da binlerce kadın için iş istihdamı sağlandı. Biz çocuklarımızı korumak zorundayız.

ABD ile ortak devriye

Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır.

Avrupa'nın tutumu samimiyetsiz

Avrupa'dan bizim adli olaylarda iade taleplerimize verilen karşılık yüzde 85 civarında ama terörle ilgili iade taleplerine verilen karşılık yüzde 3 civarında. Maalesef Avrupa'nın bu tutumu ikili ilişkilere zarar vermektedir. Sürecin nedeni Avrupa'daki samimiyet eksikliği. Almanya'da son 2-3 yıldır PKK konusunda olumlu bir tutum var ama FETÖ'cüler konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Avrupa'ya kaçan FETÖ'cüler

Yunanistan burada FETÖ’cüler için bir geçiş ülkesi. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların bir çoğunu yakalıyoruz. Bu yıl 8 bin kişi sınırdan Yunanistan’a geçti. Yunanistan bunlardan yakaladıklarını Türkiye sınırına bıraktı ancak aralarında bir tane FETÖ üyesi yok. Yurt dışından bir teröristin bile getirebilmesi bile Türkiye'nin gücünü gösterir. Türkiye bu konuda çok önemli adımlar atıyor. İğneyle kuyu kazdığımızı bilmenizi isterim.

FETÖ ve terörle mücadele

Çok zor bir coğrafyada mücadele ediyoruz. Son dönemde ciddi bir terör olayı olmadı. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den arınınca terörle mücadelemizde daha sağlam adımlar atabildik. Yerli silahlarımız terörle mücadeleyi ilerletti. Güvenlik güçlerimizin öz güvenini arttırdı. Teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Bir saniye yüz bin fotoğraf tarayabiliyor ekiplerimiz. Geçen yıl 361 olay engellemişiz, bu yıl bu sayı 182'ye ulaşmış durumda. Daha dün 5 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.

Tunceli'de 65 terörist kaldı

Ben dün Tunceli'deydim. Bundan bir iki yıl öncesine kadar Aliboğazı'na, Pülümür Deresi'ne girmek mümkün değildi. Yaptığımız mücadelelerle bölgeyi büyük oranda terörden arındırdık. Tunceli'de şuanda dağlarda 65 tane terörist var. Bunun 13 tanesi TİKKO, 52 tanesi de PKK'lı.