Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödül ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin en çok tercih edilen dondurma devlerinden biri olan Algida bu sene de çekilişle iki talihliye Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil hediye edecek. Peki 2019 Magnum Maserati başvurusu nasıl olacak, 2019 magnum çekiliş sonucu ne zaman belli olacak. İşte başvuru katılım şartları

Magnum yiyen serinliyor Algida Magnum bu sene de kazandırıyor. Her sene çekilişle 1 talihlisine araba hediye eden magnum bu sene 2 kişiye Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil hediye edecek. Peki magnum çekilişi başvuru nasıl oluyor, 2019 magnum çekiliş sonuçları ne zaman hangi ayda belli olacak?

Kullanıcıların, Magnum çubuklarında yazan şifreyi SMS ya da internet sitesi yoluyla çeşitli bilgilerle birlikte göndermesiyle katıldığı Magnum Maserati çekiliş sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

KATILIM ÜCRETLERİ: Gönderilen internet, kısa mesaj, iPhone ve Android uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul ediliyor. İnternet, kısa mesaj, iPhone ve Android uygulaması katılımlarında şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekilişe katılım hakkı verilmiyor. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğunda bulunuyor. Kısa mesaj ile Türk Telekom Mobil, Turkcell, Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılabilir. Kısa mesaj ile başarılı veya hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dâhil; Turkcell için 1,00 Türk lirası, Türk Telekom Mobil ve Vodafone için 0,65 Türk lirası olarak katılımcıya yansıtılır. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkının saklı olduğu belirtildi.

ÖDÜLLER NELER: Web sitesi, Magnum iPhone ve Magnum Android uygulamaları üzerinden yapılan katılımlarda herhangi bir ücret alınmaz. Kampanyanın ardından yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 Türk lirası) ikramiyesi kazanır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri değişebilir.

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekiliş, 14 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak yapılacak. Kazanan talihliler 19 Ekim 2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacak.

Asil talihliler, başvuru için en geç 03 Kasım 2019; yedek talihliler de en geç 18 Kasım 2019 tarihine dek kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsi olarak başvuruda bulunmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri durumunda ikramiyelerini teslim alabilecektir.