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Hamit Altıntop Fatih Terim'e verilen ceza ile ilgili konuştu!

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Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Fatih Terim'e verilen ceza ile ilgili olarak, “Burası kulüpleri tartışma yeri değil. Türkiye tarihimizde her zaman bir yerlerden tepki ve eleştiri oldu. Bu her zaman vardı. Sadece Türkiye’de değil diğer ülkelerde de vardı. Çok abartılacak bir durum yok diye düşünüyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği Andorra’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altıntop, “Önemli olan 3 puan. Güzel bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Oynadığımız futbol güzeldi. Doğruları yaptık sonunda golü bulduk ve önemlisi buydu. Andorra’nın nasıl oynayacağını biliyorduk. İstediğimiz oyunla istediğimiz 3 puanı aldık, mutluyuz. Hata yapmadan devam etmek önemliydi. Moldova’ya konsantre olacağız” şeklinde konuştu.

"İzlanda maçını kaybettikten sonra galibiyet almak önemliydi"

Golün son dakikalarda gelmesiyle ilgili konuşan Altıntop, “Önemli olan istediğini alabilmek. Burada sabırlı kalmak önemli. Hocanın oyunda değişiklikleri vardı. Ozan’ın golü atması doğru hamle yaptığını gösteriyor. Sonuçta her zaman istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bu beklediğimiz gibi zor bir maçtı. İzlanda’da kaybettikten sonra galibiyetle başlamak önemliydi” ifadelerini kullandı.

"Amacımız Türkiye futbolunun iyi yerlere gelmesi"

Hafta içi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e verilen 4 maçlık ceza ile ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuşan Altıntop, şu ifadelere yer verdi:

“Burası kulüpleri tartışma yeri değil. Türkiye tarihimizde her zaman bir yerlerden tepki ve eleştiri oldu. Bu her zaman vardı. Sadece Türkiye’de değil diğer ülkelerde de vardı. Çok abartılacak bir durum yok diye düşünüyorum. Bizim olayımız Türkiye futbolunun iyi yerlere gelmesi. Burada iç içe olmak istiyoruz. Hedefimiz belli."

"Hakan'ın çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum"

Hamit Altıntop, Hakan Çalhanoğlu’nun performansı ile ilgili sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

“Hakan’ın çok değerli bir silah olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada eleştiri olacaktır. Eleştiriler niye vardır? Beklenti yüksektir diye eleştiri vardır. Farklı pencereden bakmak lazım. Sonuçta herkes Hakan’ın şutlarını, frikiklerini özlüyordur. Bunları olumsuz tarafa çekmemek lazım. Oynadığı takım ve forma numarası belli. Oynadığı takımda iyi bir pozisyonda. Bunların kıymetini bilelim. Bunları el üstünde tutacağımıza maalesef zor durumda bırakabiliyoruz. Bunları artık aşmamız lazım.”

"Hep birlikte Moldova maçına konsantre olalım"

Altıntop, yabancı kuralı ile ilgili sorulan soruya ise, "Bugünün keyfini çıkaralım. Atmosfer çok güzeldi. Hep beraber iç içe Moldova maçına konsantre olalım" yanıtını verdi.

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