İstanbul'a kayyum ve Yenikapı'daki makam araçları! İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'İstanbul'a kayyum' sözleri sonrası açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Polemikten uzak durmak istediğimi belirtmiştim ve hala o noktadayım" dedi. İmamoğlu, Yenikapı'ya dizilen İBB araçlarıyla ilgili de "Hem araç kira bedeli hem yakıt bedeli açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" demiş ve bugün katıldığı canlı yayında böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtmişti.

Kemerburgaz Kent Ormanı’nda incelemelerde bulunan İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bir insanı karalamak hoş bir durum değil"

Soylu'nun "İstanbul'a kayyum söz konusu değil" sözleri sonrası açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Devlet adamlığı diye bir tanımımız var bizim. Çok düşünüp az konuşmayı gerektiriyor. Sizi dünya dinliyor. Ülke içinde söylenen her cümle bizi ilgilendiriyor. Siyaset alanı dikkatli konuşmayı gerektiriyor. Polemikten beslenmiyorum, hâlâ o noktadayım. Söylenen sözler üzücüydü. Bir insanı karalamak hoş bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Yenikapı'daki İBB araçları

Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'ya çekilen ihtiyaç fazlası yaklaşık 1700 araç için, şunları söyledi: Teknik raporları arkadaşlarım hazırlıyor. Bazı kurum, kuruluş hatta ailelere neden araç tahsis ediliyor. Niye uydu takip sistemi araçlardan sökülüyor?

Henüz kurtarılacak çok israf var, korunacak çok alan var. Hem araç kira bedeli hem yakıt bedeli açıklanacak.

Diyarbakır ziyareti

Diyarbakır ziyareti ve Kayapınar Belediyesi’ne Atatürk tablosu hediye etmesine ilişkin yine Soylu’dan gelen suçlamalarla ilgili açıklama da yapan İmamoğlu, yaptığının hukuka uygun olduğunu belirterek, Türkiye’nin her noktasını ziyaret edebileceğini söyledi.

"Söylenen sözler üzücüydü"

İmamoğlu şunları söyledi: (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına ilişkin): Ortaya koyduğumuz alan benim önceliğim, İstanbullu bunu benden bekliyor. Bazen ister istemez ufak tefek reflekslerimiz oluyor. Ben zaten devlet adamlığının gerektirdiği hususu istiyorum bütün yetkili insanlardan. Söylenen sözler üzücüydü. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir belediye binasına gittim ben. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ‘seçime girmesinde sorun yoktur’ denilen ve seçilen kişiyi ziyaret ettim ben. Milli duygularımı işaret eden her şeyi hediye ederim, hediye edemeyen utansın. Ben burada nasıl konuşuyorsam Diyarbakır’da da öyle konuşuyorum. Devlet büyükleri devletinde yaşayan millete öyle bakmazsa hiçbir sorun çözülemez. Benim yaptığım tümüyle hukuka uygundur. Bunu yarın ülkenin her yerinde yaparım. Benim milli duygularımı temsil eden unsurları hediye etmeyeceğim de neyi edeceğim?

"Ben utanıyorum onları mı göstereceğim?"

Yenikapı’ya yarın ya da öbür gün gideceğim. Benim oradaki araçlarla fotoğraf çektirme diye bir çabam olmaz. Amacım bu şehrin israfını engellemek. Ben utanıyorum onları mı göstereceğim?

O kadar hizmet fazlası aracın gereği neydi? Teknik raporları arkadaşlarım hazırlıyor. Bazı kurum, kuruluş hatta ailelere neden araç tahsis ediliyor.

Arkadaşlarım o bakımdan açıklayacaklar. Niye araçların uydu takip sistemleri belli bir dönemde kayıt altından çıkarılsın? Memleketin malına biz gözümüz gibi bakacağız.