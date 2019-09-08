Soylu duyurdu! Tufan müdürü şehit edenler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin Mardin'in Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Soylu Twittter hesabından duyurdu

Teröristlerin, Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi. Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twittter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı...



3’ü de leş olarak alındı!



Mekanın cennet olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 8, 2019

Operasyona giderken şehit oldu

Dün, Mardin Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek için başlatılan operasyona giderken; yapılan saldırı sonucu Tufan Kansuva yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Dün tören düzenlendi

Şehit Müdür, dün Mardin'de tören yapıldı. Törene şehidin silah arkadaşları da katıldı.