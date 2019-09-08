Nazlı Çelik şehit Tufan Kansuva için paylaştı herkesi duygulandırdı

Ünlü spiker, yazdığı şu not ile herkesi duygulandırdı: "Sen de gittin mi bırakıp bizi şimdi? Bir kahpenin kurşunuyla. Daha dün şehit silah arkadaşlarını anarken, devrelerini uyarırken tedbir konusunda, hiç önemsemedin mi kendini yoksa?.. Aynı masada ekmeğini paylaştığım,