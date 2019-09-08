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Milli futbolcu Okay Yokuşlu sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı

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Milli futbolcu Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle Moldova maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü." denildi.

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