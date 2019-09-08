Aşure günü ne zaman 2019 hangi gün başlıyor kolay tarifi

Aşure günü ne zaman 2019, aşure günü ne zaman başlıyor ve ayın kaçında aşure günü olacak soruları merak konusu oldu. Muharrem ayı başladı ve 10 gün boyunca Muharrem ayı orucu tutulacak. 10 gün sonunda ise Aşura günü yani aşure günü başlayacak. Yani 2019 yılında aşure günü 9 Eylül pazartesi günü başlayacak.

Aşure günü ne zaman başlayacak, 2019 aşure günü ayın kaçında başlayacak ve kaç gün sürecek soruları müslümanların bugün gündeminde. Hicri yılbaşı ve aynı zamanda Muharrem ayı başladı. Hz. Muhammed'in Allah'ın ayı dediği ve Ramazan'dan sonra tutulması en faziletli oruç olan Muharrem orucu aşure günü ile sona erecek. Aşure günü ise 9 Eylül pazartesi günü olacak.

10 MUHARREM YANİ AŞURA GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR: Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşura, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen “aşera” kelimesinden almıştır.

Aşure, (Aşura) Arapça’da 10 manasına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır.

Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın oğlu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in 10'uncu gününde (Aşura Günü) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir.

Bunun dışında Aşura Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar;

Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus’un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Bu olaylar saygın hadis kitaplarının hemen hepsinde geçmektedir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Hz. Muhammed bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

* Muharrem ayı ve Aşûra günü oruç tutmak Alevilere göre farz, Sünnilere göre sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)



AŞURE TARİFİ NASIL YAPILIR? - AŞURE TARİFİ

Aşure Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı buğday (1 parmak eksik),

1 su bardağı kuru fasulye,

1 su bardağı nohut,

2 su bardağı kuru kayısı,

Yarım su bardağı sarı üzüm,

15 adet kuru incir,

Yarım çay bardağı kuş üzümü,

2 adet portakalın kabuğu (rendelenmiş),

3.5 su bardağı toz şeker,

Yarım su bardağı süt.

Süslemek İçin:

1 su bardağı fındık,

15 adet ceviz,

1 adet nar,

Tarçın,

Antep fıstığı.





AŞURE'NİN YAPILIŞI

1 gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslayalım. Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda ıslayalım. Nohudun suyunu değiştirip 1 saat haşlayalım. Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika haşlayalım ve nohudu ayrı tencerelerde haşlayalım. İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayalım ve suyunu süzelim. Kuş üzümlerini 5 dakika kaynatalım ve suyunu süzelim.

Kayısıları küçük küçük doğrayıp 2 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz) Sarı üzümleri 1 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz) Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzelim. Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyalım. İçine 7 su bardağı suyu ilave edelim ve 30 dakika haşlayalım. (kendi düdüklümüzün pişirme süresi farklı olabilir) Düdüklü tencerede haşlanan malzemeleri tencereye boşaltalım. Sonra tekrar 7 su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatalım. Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatalım.

Aşuremiz toplamda 35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave edelim. Aşurenin kaynama süresi 50 dakika olduğunda sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştıralım. Kaynama süresi 1 saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alalım. Aşuremizi kaselere paylaştıralım. Üzerlerini ceviz, nar, fındık, tarçın ve antep fıstığı ile süsleyip servis yapalım.

Not: 20 kase aşure çıkmaktadır.