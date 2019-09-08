Aşure günü hangi gündür 2019 Muharrem'in 10. günü ne zaman?

Aşure günü hangi gündür ve bu sene Muharrem ayının 10. günü yani aşure orucu tutma günü ne zamandır araştırmaları başladı. 2019 yılında Muharrem ayının 10. günü 9 Eylül'de denk geliyor. Aşure orucunun ise se 9 – 10 Muharrem olarak iki gün, 10 – 11 Muharrem olarak 2 gün veya 9 – 10 – 11 Muharrem olarak 3 gün tutulması tavsiye edilmiştir.

Aşure günü hangi gündür ve aşure orucu ne zaman kaç gün tutulur araştırmaları başladı. 31 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı içinde olan aşure günü 9 Eylül'de başlıyor ve ay sonuna kadar devam edecek. Aşure orucu da denilen Muharrem ayının 10. gününde tutulan oruç ise yarın tutulacak.Aşure orucunun 9 – 10 Muharrem olarak iki gün, 10 – 11 Muharrem olarak 2 gün veya 9 – 10 – 11 Muharrem olarak 3 gün tutulması tavsiye edilmiştir.

Diyanet'in yaptığı bilgilendirmeye göre Aşure Günü bu yıl Eylül Ayı içerisine denk gelecek. Her yıl Muharrem Ayı’nın onuncu günü idrak edilen gün 2019 yılında 9 Eylül’de idrak edilecek. Binlerce kişinin oruç ibadetini yerine getireceği günlerde aynı zamanda kazanlarda aşure de kaynatılacak.

AŞURE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR: Aşure günü bilindiği üzere Muharrem Ayı’nın 10. günüdür. Aşure orucunun ise 9 – 10 Muharrem olarak iki gün, 10 – 11 Muharrem olarak 2 gün veya 9 – 10 – 11 Muharrem olarak 3 gün tutulması tavsiye edilmiştir.



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Bu yıl ise 9 Muharrem 8 Eylül Pazar günü, 10 Muharrem 9 Eylül Pazartesi günü ve 11 Muharrem ise 10 Eylül Salı günü idrak edilecektir.



MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BİTECEK: Matem orucu veya 12 İmam orucu olarak da bilinen Muharrem Orucu Muharrem Ayı’nın birinci günü başlar ve 12 gün sürer Bilindiği üzere bu yıl Muharrem Ayı 31 Ağustos günü başlamıştı. Muharrem Ayı’nın 12. günü ise bu yıl 11 Eylül tarihine denk gelmektedir. Yani Muharrem orucu bu yıl 11 Eylül günü sona erecektir.

MUHARREM AYI ORUCUNA DAİR HADİSLER

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerde bu konunun önemini şöyle vurgulamıştır: "Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." (Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî)

Bir zat Peygamberimiz Efendimize geldi ve sordu:

"Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"

Peygamberimiz, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu. (Tirmizî, Savm: 40)

"Aşura gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."(Tirmizî, Savm: 47)

"Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın

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AŞURE GÜNÜNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

– Hazret-i Adem'in (a.s.) tevbesi bu günde kabul edilmiştir.

– Hazret-i Nuh'un (a.s.) tufandan kurtulup, gemisinin selamete erdiği gündür. Demek ki bugün Nuh'un (a.s.) 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki sabır ve sebatını tefekkür günüdür.

– Hazret-i İbrahim'in (a.s.) Nemrut'un ateşine atılıp Cenab-ı Hakk'ın lûtfuyla kurtarıldığı gündür. Demek ki bugün Hakk'a dostluk yolunda karşılaştığımız ilahi imtihanlardaki halimizi muhasebe etme günüdür.

– Hazret-i Musa'nın(a.s.) Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür.

– Hazret-i Yusuf'un (a.s.) zindandan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, büyük saadetlerin, büyük çilelerden sonra geldiğini idrâk etme günüdür.

Hazret-i Eyüp'ün (a.s.) hastalık ve imtihanlardan kurtulduğu gündür.

İslam tarihinin gördüğü en acı felaketlerden biri olan, Peygamber Efendimiz'in aziz torunu Hazret-i Hüseyin'in (r.a.) hunharca katledildiği gündür.

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