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Antalya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını görenler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ve orman söndürme ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerleri ve turistik tesislerin yakınındaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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