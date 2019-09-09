Fatma Uyanık Vahap Varlı davasında sapkın cinsel ilişki görüntüleri çıktı

KARAMAN Sarıveliler ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Fatma Uyanık 4 Ekim 2017 tarihinde annesi ile birlikte bahçe işleri yapmak üzere Katrancık yaylasındaki eve gitmişti. Anne topladıkları cevizler ile geri dönmüş ancak Fatma Uyanık bir daha geri dönmemişti. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan aile Fatma Uyanık'ı aramaya başlamıştı. Fatma Uyanık'ın yayla evinin yakınında bir şantiye alanı olduğu ortaya çıkmış ve şüpheler o şantiyede çalışan Vahap Varlı üzerine yoğunlaşmıştı. Savcı yazdığı iddianame ile tutuklanarak ceza evine gönderilen Vahap Varlı hakkında şoke eden gerçekleri ortaya çıkardı.