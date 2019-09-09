Fatma Uyanık Vahap Varlı davasında sapkın cinsel ilişki görüntüleri çıktı
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Fatma Uyanık ve Vahap Varlı olayına ilişkin yeni gelişmeler var.
KARAMAN Sarıveliler ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Fatma Uyanık 4 Ekim 2017 tarihinde annesi ile birlikte bahçe işleri yapmak üzere Katrancık yaylasındaki eve gitmişti. Anne topladıkları cevizler ile geri dönmüş ancak Fatma Uyanık bir daha geri dönmemişti. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan aile Fatma Uyanık'ı aramaya başlamıştı. Fatma Uyanık'ın yayla evinin yakınında bir şantiye alanı olduğu ortaya çıkmış ve şüpheler o şantiyede çalışan Vahap Varlı üzerine yoğunlaşmıştı. Savcı yazdığı iddianame ile tutuklanarak ceza evine gönderilen Vahap Varlı hakkında şoke eden gerçekleri ortaya çıkardı.
Fatma Uyanık 4 Ekim 2017 günü Karaman'da kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı. Daha sonra ailenin Müge Anlı'nın programına katılması ile bütün şüpheler Vahap Varlı'nın üzerine çevrilmişti.
Vahap Varlı programda verdiği çelişkili ifadeler ve yalanlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Varlı'nın programdaki ilk çelişkisi gece 1:27 Fatma'nın kaybolduğunu öğrendim demişti. Ancak Vahap Varlının arkadaşı ise şantiyeye vardıklarında bekçi söyledi bize bir kız kaybolduğunu açıklaması ile çelişkisini ortaya çıkarmıştı.
Varlı'nın programdaki Fatma'nın kaybolduğunu gün Fatmayı görmedim demişti. Ancak daha sonra Vahap Varlı Fatma Uyanık'ı kamyonetime aldım, biraz gittikten sonra Fatma Uyanık'ı kamyonette yok, bende inmiştir diye yoluma da devam ettim demesiyle ile yalanı ortaya çıkmıştı. Varlı'nın bu ve buna benzer bir çok çelişkisi ve yalanı programa damga vurmuş ve babası ile jandarmadaki sorgularının ardından tutuklanmaları ceza evine gönderilmişti.