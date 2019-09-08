HABER /  SPOR

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı yaptı

İnternet Haber

GALATASARAY'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, İstanbul paylaşımında bulundu. Taron'un paylaşımının altına binlerce "yenge" yorumu yapıldı.

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao İstanbul'a ailesiyle birlikte gelmişti. Şarkıcı eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu yıldız futbolcuyla İstanbul'da yaşayacak.

Falcao ailesi yeni evleri yetişene kadar Zorlu'da kalıyor. Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'dan Falcao ile birlikte paylaşım geldi. "İstanbul" yazan ve kalp koyan Taron'un paylaşımının altına binlerce "yenge" yorumu geldi.

İlgili Haberler
Milli futbolcu Okay Yokuşlu sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Galatasaray'dan yeni transferlere efsane tören! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İBB açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da son dakika açıklamalar...
Cemal Kaşıkçı’yı öldüren timin akılalmaz ifadeleri ortaya çıktı! Her satırı korkunç
İTÜ'lü gencin İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltında
Yenikapı'daki makam araçları için vatandaş ne diyor çok ilginç görüşler var
Soylu duyurdu! Tufan müdürü şehit edenler etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Mevlüt Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü! İşte detaylar...
Aşure son gün ne zaman 2019 ne zaman bitiyor?
Aşure günü hangi gündür 2019 Muharrem'in 10. günü ne zaman?
Antalya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Otomotiv endüstrisi tarihinde ikinci kez gördü! Ağustos'ta yüzde 8 arttı...
e okul VBS sistemi telefona nasıl yüklenir e okul kayıt olma
Yorumlar