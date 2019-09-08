Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı yaptı

GALATASARAY'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, İstanbul paylaşımında bulundu. Taron'un paylaşımının altına binlerce "yenge" yorumu yapıldı.
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao İstanbul'a ailesiyle birlikte gelmişti. Şarkıcı eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu yıldız futbolcuyla İstanbul'da yaşayacak.
Falcao ailesi yeni evleri yetişene kadar Zorlu'da kalıyor. Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'dan Falcao ile birlikte paylaşım geldi. "İstanbul" yazan ve kalp koyan Taron'un paylaşımının altına binlerce "yenge" yorumu geldi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Galatasaray'dan yeni transferlere efsane tören!