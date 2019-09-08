HABER /  SPOR

Danny Drinkwater'a çete saldırdı! Biri "Bacaklarını kırın" diyerek talmat verdi

İngiltere'de yıldız futbolcu Danny Drinkwater 6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. The Sun gazetesinde yer alan haberde ürperten detaylar var.

The Sun Gazetesi bugünkü sayısında dün gece Manchester'de saldırıya uğrayan Danny Drinkwater'ın fotoğraflı haberine yer verdi. Gazetede yer alan habere göre yıldız futbolcu tam 6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Bu sezon Chelsea tarafından Burnley'e kiralanan orta saha oyuncusu, geç saatlerde bardan çıktığı esnada tam 6 kişilik bir gruban fiziksel saldırısına hedef oldu.

'Sarkıntılık yaptı' iddiası

İddiaya göre saldırının nedeni ise Drinkwater'ın barda, bir başka futbolcunun kız arkadaşına sarkıntılık etmiş olması. Haberde yer alan detaya göre Drinkwater alkol sınırını aşınca Scunthorpe forması giyen Kgosi Ntlhe'nin sevgilisine doğru hamle yapınca ortalık karıştı.

Bardan dışarı çıkarılan Drinkwater'a altı kişilik bir grup saldırdı. Görgü tanıklarının iddiasına göre saldırı esnasında gruptan bir kişi, diğer saldırganlara, "Bacaklarını kırın" diye seslendi.

1 ay oynamayabilir

Bu talimat üzerine gruptakiler daha önce yüzüne doğru darbe indirdikleri Drinkwater'ın ayaklarına da vurmaya başladı. Saldırı nedeniyle yıldız futbolcunun ayak bağlarında yırtık oluştuğu iddiası var.

Burnley'de forma giyen Drinkwater'ın bu sebeple yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği ifade ediliyor. Manchester polisinin olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığı aktarıldı.

İlgili Haberler
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı yaptı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erdoğan milli takımın soyunma odasını ziyaret etti! İşte dikkat çeken kareler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Terör örgütü için güvenli bölge istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah yanıt!
Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İBB açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da son dakika açıklamalar...
Cemal Kaşıkçı’yı öldüren timin akılalmaz ifadeleri ortaya çıktı! Her satırı korkunç
İTÜ'lü gencin İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltında
ÖNCEKİ HABERLER
Aşure orucu Muharrem'in 10'u ne zaman aşure orucu kaç gün tutulur Diyanet
Pendik'te eşinin arkasından balkondan atlayan Gökhan Güneş de yaşımını yitirdi
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı yaptı
Mevlüt Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü! İşte detaylar...
Aşure son gün ne zaman 2019 ne zaman bitiyor?
Aşure tarifi Oktay Usta sırasıyla tüm aşure malzemesi
Yorumlar