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Mevlüt Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz engellenemez

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'nin Yeni Erenköy bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, "Kim olursa olsun, hiç kimse, bizim Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi, engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC ziyareti kapsamında Yeni Erenköy'de vatandaş buluşmasına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hiç tereddüt etmeden, hiçbir şeyden taviz vermeden Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Türk tarafının Doğu Akdeniz'deki kaynaklara ilişkin son derece paylaşımcı, adaletli ve çözüm yolu öneren bir ortak komisyon kurma teklifinde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Rum kesimi hemen açıklama yapılır yapılmaz reddetti. Çünkü onların derdi başka. Onlara şuradan bir uyarıda bulunmak istiyoruz, sizin burada yani arkasına sığındığınız kimse, ister Avrupa Birliği olsun, ister Yunanistan olsun, ister kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez ve engelleyemeyecektir. Burada yapmanız gereken şey, paylaşmayı öğreneceksiniz" diye konuştu.

Rum tarafı paylaşmayı bilmediği için 60 yıldır Kıbrıs konusunda bir çözüme gidilemediğini vurgulayan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin çözümden yana olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz çözümden yanayız ama laf olsun diye bir çözümden yana değiliz. Önce neyi müzakere edeceğimizi belirleyeceğiz, ondan sonra da çerçevesini belirleyeceğiz. İçinde ne var, ne yok? Siyasi eşitlik var mı, dönüşümlü başkanlık var mı? Ve Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alacak konular var mı, ona bakacağız. Bunlar belirlenirse, sonuç odaklı olursa, yani zamana yayma değil, o zaman bir müzakereye başlarız. Artık bizim kaybedecek vaktimiz yok. Şunu da net söylemek isterim, Crans-Montan'dan, kaldığımız yerden devam etmemiz mümkün değildir. Çünkü ben o toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla giderken, 'Bu, bu anlamda yapacağımız son müzakeredir, eğer burada başarısızlık olursa bir daha böyle bir müzakere yapmayacağız.' dedik. O sözümüzün de arkasındayız."

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