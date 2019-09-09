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Barcelona'dan flaş Messi kararı

Barcelona, Lionel Messi'yi daha uzun süre kulüpte tutma planına karar verdi.

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu'nun Lionel Messi'nin kontratında yer alan özel bir maddeyi açıklaması gündem yarattı. Bartomeu, Arjantinli yıldızın 2021'de bitecek olan sözleşmesinde yer alan maddeyle her sezon sonunda serbest kalabileceğini itiraf etmişti.

El Mundo Deportivo'nun  haberine göre, Katalan Kulübü Messi'nin kontratındaki maddeden bağımsız olarak yıldız oyuncusuna yeni bir sözleşme önermek istiyor. 32 yaşındaki yıldızı ömür boyu takımda kalmasını isteyen Barça'nın yeni sözleşmesine göre bir bitiş tarihi yer almayacak.

''Barça'ya olan sadakatini defalarca kanıtladı"
Barcelona CEO'su Grascar Grau, "Messi'nin geleceğini konuşmak için acele etmiyoruz. Kendisi Barça'ya olan sadakatini defalarca kanıtladı" cümleleriyle kulübün isteğini ortaya koymuştu. Takımıyla sayısız başarılar elde eden Lionel Messi, profesyonel futbola adım attığı Barcelona haricinde bir kulübün formasını giymedi.

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