'Susamam' şarkısı olay oldu rapçileri hedef alan bomba yazı

Rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği #Susamam şarkısına çektiği klip Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, tartışmaya farklı bir noktadan bakarak, söz konusu sanatçıların şarkı ve kliplerinin silah, bıçak içki esrar ve kumar ile dolu olduğunu yazdı.

Türkiye'nin konuştuğu susaman şarkısında Türkiye'nin çevre, kadın hakları, hayvan hakları, adalet, hukuk ve trafik gibi toplumsal konularda eleştirel göndermeler yer alıyor.

YouTube'a yüklenen klip, yaklaşık 12 saat içinde YouTube'da 2 milyondan fazla kez izlendi. Twitter'da da #Susamam etiketi, 300 binden fazla mesajla dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar listesinde bir numaraya yerleşti.

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek ise bu şarkıcıların hayatları ve eserleriyle aykırı olduklarını belirterek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Uyuşturucan hapis yattı

​'Susamam' bu kepazeliğe!" başlıklı bugünkü köşesinde "Bazıları yaralama, silah kullanma, çocuk kaçırma gibi adi suçlardan sabıkalı." ifadelerine yer verirken, olay klibin başını çeken rapçi Şanışer'in uyuşturucudan hapis yattığına dikkat çekti.

Silah, bıçak, içki, esrar, kumar, sigara, kadın

İçi küfürle, yabancı kelimelerle doldurulmuş saçma sapan cümlelerin kafiyeli şekilde sıralandığını yazan Selek, klip görüntülerinin şarkı sözlerinden beter olduğunu belirterek, "Silah, bıçak, içki, esrar, kumar, sigara, kadın... Bazı kliplerde ergen ortaokul öğrencileri kullanılıyor." diye yazdı.

Harap bir nesil geliyor

Şanışer'in şarkılarında uyuşturucudan ve soygundan bahsettiğini ifade eden Selek, çevreci ve kadın hakları savunucusu olarak lanse edilmesine tepki göstererek, "Sizin istediğinizi söylüyor diye onların sırtlarını sıvazlıyorsunuz ama rap içinden harap bir nesil geliyor." görüşünü savundu.

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