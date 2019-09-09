Eljif Elmas şoku! Apar topar hastaneye kaldırıldı

2020 elemeleri nedeniyle Makedonya Milli Takımı’nda bulunan Eljif Elmas, Letonya maçı hazırlıklarını sürdürürken sağ bileğine darbe aldı. Hastaneye kaldırılan genç oyuncunun ilk tetkiklere göre ayağında kırık şüphesi olduğu belirlendi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeli ile Napoli'ye sattığı Eljif Elmas ile ilgili kötü haber! EURO 2020 elemeleri nedeniyle Makedonya Milli Takımı'nda bulunan Eljif Elmas, antrenmanda sakatlık geçirdi.

Aday kadrodan çıkarıldı

Makedonya milli takımı Letonya maçı için hazırlıklarını sürdürürken antrenmanda Eljif Elmas şoku yaşandı. Sağ bileğine darbe alan genç orta saha, hemen hastaneye kaldırıldı. Milli takım aday kadrosundan çıkarılan yıldız oyuncu, herkesi korkuttu.

İtalya basınında yer alan habere göre doktorlar Eljif Elmas'ı kırık şüphesiyle hastaneye kaldırdı